لجنة المراقبة لـ "أوبك +" تعقد في عمان يومي 21 - 22 يناير

صرح وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، بأن اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاقية تقليص الإنتاج "أوبك +" تعقد في عمان يومي 21 - 22 كانون الأول/يناير.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين مجيبا عن سؤال حول إذا تحدد موعد الاجتماع: "نعم، 21 — 22 يناير".

يذكر أن دول "أوبك" ومن خارجها توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد. وفي 25 أيار/مايو الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية — حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.