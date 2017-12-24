الخطوط السعودية توجه تنبيها للركاب القادمين والمتوجهين إلى "دبي"

نشرت شركة الخطوط السعودية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة بخصوص رحلاتها القادمة من مطار دبي و المتوجهة إليه.

شركة الخطوط السعودية "غردت" على حسابه الرسمي قائلة:" ضيوفنا الأعزاء، نظرا لبعض التغيرات الجوية في مدينة دبي،

قد تتأثر بعض الرحلات من و الى مطار دبي الدولي..نعتذر إليكم، شاكرين تفهمكم".

Dear valued guests, due to weather conditions in Dubai, some flights may encounter delays from and to Dubai airport, we apologize for the inconvenience. Thank you. — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

هذا و كانت شركات طيران إماراتية قد ألغت عشرات الرحلات، حيث قالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي إنها

ألغت عشر رحلات صباح اليوم الأحد، بسبب الضباب الكثيف فيما قالت شركة "الاتحاد للطيران"، ومقرها أبوظبي، إنها تتوقع تأخر رحلات، حسبما نقلت "رويترز".