ارتفاع إيرادات نفط العراق في نوفمبر من 5.45 إلى 6.02 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية صباح اليوم الأحد عن ارتفاع إيرادات النفط في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لتصل إلى أكثر من 6 مليار دولار، وأكثر من 105 مليون برميل، مقارنة بــ5.45 مليار، و103 مليون برميل، إيراد الشهر الذي سبقه تشرين الأول/ أكتوبر.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الأحد إن "معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ارتفع، مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي، وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام 105 مليون و50 ألف و819 برميلا، (مائة وخمسة مليونا وخمسون الفا وثمانمائة وتسعة عشر برميلا)، بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليار و21 مليونا و113 ألف دولار (ستة مليارات وواحد وعشرون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألف دولارا).