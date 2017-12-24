قطر تطلق مشروعاً لاستخدام غاز النفايات العضوية كوقود للمركبات

أعلنت وزارة البلدية والبيئة القطرية، اليوم الأحد، عن تدشين مشروع لاستخدام الغازات المستخلصة من النفايات العضوية في تشغيل السيارات، التي تعمل بالوقود الثنائي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن وزارة البلدية والبيئة، أن "المشروع ينفذ بالتعاون مع جامعة قطر، ويتم إجراء دراسات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات، لاستخدامه كوقود عضوي في تشغيل سيارات تعمل على الوقود الثنائي".

وأوضح مدير إدارة معالجة النفايات في الوزارة، حمد البحر، أنه "سيتم تجميع كميات الغاز العضوي المستخلص من معالجة النفايات وتنقيته، لاستخدامه في تشغيل سيارات الوزارة أولاً".

ولفت البحر إلى أنه "سيتم العمل على توسيع نطاق المشروع، بما يؤدي إلى مضاعفة وتحسين النتائج في المستقبل".