رئيس مصرف "سبيربنك" يحذر أمريكا من فرض عقوبات ضد روسيا

حذر رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غريمان غريف، واشنطن من فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، وأعلن أنه في حال تم فرضها، فأن "الحرب الباردة" ستبدو كـ" لهو الأطفال" بالمقارنة بما ستؤدي إليه هذه العقوبات.

وقال غريف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، إنه من "غير المعقول" أن يتم إيقاف روسيا عن استخدام نظام "سويفت" بين البنوك في إطار تدابير عقابية جديدة من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسيين الغربيين يريدون إيقاف روسيا عن استخدام نظام التحويلات البنكية "سويفت" منذ عام 2014، عندما تم فرض أول عقوبات ضدها بسبب الأزمة في أوكرانيا. ولكن من المرجح أن يتراجع السياسيون عن هذه الفكرة بسبب تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن في الأونة الأخيرة.

وفى ذات السياق، توقع غريف، بأن يتم توسيع العقوبات ضد روسيا ولكن بدون تأثير ملحوظ.

وسويفت هو نظام دولي بين البنوك لنقل المعلومات وإتمام التعاملات المالية. ويتعامل من خلالها أكثر من 10.8 ألف مؤسسة كبرى في أكثر من 200 دولة. وذكر نظام "سويفت"، في وقت سابق، أنه يتعرض لضغوط كبيرة من عدد من الدول تصر على انضمامه إلى فرض عقوبات ضد روسيا، ومع ذلك، فأنه يؤكد بأنه لا ينوي الإنصياع لتلك الضغوط.

يذكرأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في أغسطس/ آب الماضي، قانونا بشأن توسيع عدد من العقوبات ضد الاقتصاد الروسي، وبعد 6 أشهر من إقراره، سيجتمع الكونغرس مرة أخرى لبحث إمكانية توسيع وتشديد العقوبات ضد الاقتصاد الروسي.