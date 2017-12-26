شركاء غازبروم في "التيار الشمالي-2" يوفون بالتزاماتهم المالية في 2017

أعلن المدير العام لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، اليوم الثلاثاء، أن شركاء الشركة الأوروبيين في مشروع "التيار الشمالي-2"، أوفوا قبل أيام بالتزاماتهم في تمويل المشروع لعام 2017.

© Sputnik. Maksim Blinov صادرات "غازبروم" الروسية تسجل رقما قياسيا جديدا

موسكو — سبوتنيك. قال ميلر خلال اجتماع هاتفي للشركة: "بالالتزام الصارم بالجدول الزمني، يجري التحضير لبدء بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2". هنا نحن نعمل مع شركات أوروبية، حتى اليوم تلتزم الشركات الأوروبية تماما بتمويل هذا المشروع. على وجه الخصوص، لقد أوفوا قبل أيام بالتزاماتهم بالتمويل لعام 2017".

وأضاف ميلر "كان هذا العام مهم جدا بالنسبة لنا، وإطار مشروع "التيار التركي". نحن معكم بدأنا ببناء خطين من القسم البحري لخط أنابيب الغاز عند الساحل الروسي، وحاليا نعمل بالفعل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا. وحتى الآن تم مد أكثر من 650 كم من خطوط الأنابيب، وتم بالفعل تنفيذ الخطين لأكثر من 35 في المائة من الإجمالي على طول القسم البحري من "التيار التركي"".