عملة بيتكوين الرقمية تتعافى بعد أسوأ أسبوع خسائر منذ 2013

صعدت عملة بيتكوين 14 في المئة، اليوم الثلاثاء، متعافية من حوالي نصف خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي، والتي كانت الأسوأ منذ 2013، مع إقبال المستثمرين مجددا على شراء أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم.

ووفقا لـ"لرويترز"، فإنه وبينما يعتقد مستثمرون ومحللون أن هبوط بيتكوين الأسبوع الماضي كان تصحيحا طبيعيا بعد قفزات حادة في أسعارها إلا أنه صدر المزيد من التحذيرات بشأنها من منظمين للأسواق وبنوك مركزية.

وبعد أن هبطت حوالي 30% في إحدى المراحل أثناء التعاملات يوم الجمعة إلى 11159.93 دولار، صعدت بيتكوين أكثر من 15% خلال جلسة اليوم إلى 16073 دولارا، قبل أن تتراجع عن بعض خسائرها لتسجل في أواخر التداول 15890 دولارا في تعاملات خفيفة في بورصة "بيتستامب" التي مقرها لوكسمبورغ.

وتضاعفت قيمة بيتكوين حوالي 12 مرة منذ بداية العام مع صعودها من أقل من ألف دولار إلى 19666 دولارا في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول في بورصة "بيتستامب" وإلى أكثر من 20 ألف دولار في بورصات أخرى، بحسب "رويترز".