انخفاض أسهم "وول ستريت" بسبب خسائر أسهم "أبل"

انخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة "وول ستريت"، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر / كانون الأول، بسبب تضرر قطاع التكنولوجيا من خسائر أسهم شركة "أبل" وبعض مورديها بعد تقارير عن تراجع الطلب على هاتف "آيفون - 10".

© AP Photo/ Richard Drew وول ستريت تغلق عند مستويات قياسية للجلسة الثانية على التوالي

وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 24746.21 نقطة بانخفاض 7.85 نقطة، أو ما يعادل 0.03 بالمئة، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 2.84 نقطة، أو 0.11 بالمئة ليغلق عند 2680.50 نقطة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا 23.71 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 6936.25 نقطة، في حين هبط سهم أبل 2.5 بالمئة.

وذكر أتقرير صحفي أن شركة "أبل" ستخفض توقعاتها لمبيعاتها من هاتف "آيفون — 10" للربع الحالي إلى 30 مليون وحدة بعد أن كانت توقعت في خطة أولية أن تبلغ المبيعات 50 مليون وحدة، وتسبب ذلك في أكبر خسارة لأسهم الشركة في يوم واحد منذ العاشر من أغسطس / آب.



