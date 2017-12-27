العجز التجاري بالأرجنتين يقفز إلى 1.5 مليار دولار في نوفمبر

أعلنت وكالة الإحصاء الحكومية، أمس الثلاثاء، أن الأرجنتين سجلت عجزا تجاريا قدره 1.541 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشارت الوكالة إلى أن عجز الشهر الماضي، جاء مقارنة مع عجز بلغ 955 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، وفائض بلغ 124 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بحسب وكالة "رويترز".

وبلغ إجمالي العجز التجاري لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية 7.7 مليار دولار مقارنة مع فائض بلغ 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، على مدى الأحد عشر شهرا الأولى من العام.

وزادت الواردات 19.9 بالمئة إلى 61.5 مليار دولار وسط انتعاش اقتصادي، في حين نمت الصادرات 1.2 بالمئة فقط إلى 53.9 مليار دولار فيما يرجع جزئيا إلى قوة العملة المحلية (البيزو).