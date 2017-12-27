النفط يسجل أعلى مستوياته في عامين ونصف العام

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، وسط تعاملات خفيفة أمس الثلاثاء، مدعومة بأنباء عن انفجار في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا، وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة أوبك.

© Sputnik. Andrey Stenin انفجار في خط أنابيب النفط الليبي الواصل إلى ميناء السدرة

وقالت مصادر عسكرية وبقطاع الطاقة في ليبيا إن مسلحين فجروا خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ميناء السدر، وهو ما خفض انتاج ليبيا بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في بيان، إن الانتاج انخفض بما يتراوح بين 70 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا. وأضافت أن سبب الانفجار غير واضح.

وتعافى الانتاج في البلد الواقع في شمال أفريقيا في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن ظل منخفضا لسنوات وسط صراع مسلح واضطرابات، بحسب "رويترز".

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.77 دولار، أو ما يعادل 2.71 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو آيار 2015.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.50 دولار، أو 2.57 بالمئة، لتغلق عند 59.97 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2015.

وقلص الاستئناف الوشيك لخط أنابيب فورتيس، الذي ينقل الخام من بحر الشمال، مكاسب الأسعار. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب أنه يجري اختباره بعد إصلاحات وإن التدفقات ستستأنف بشكل كامل في أوائل يناير كانون الثاني.

وبلغت مكاسب برنت منذ بداية العام 17 بالمئة في حين صعد الخام الأمريكي حوالي 11 بالمئة.