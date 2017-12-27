إيران تنجح في إطفاء حريق في حقل نفط اندلع قبل شهرين

نجحت إيران في إطفاء حريق اندلع في أحد حقول النفط قبل شهرين، ولم يتوقف منذ ذلك الحين.

ذكر موقع "شانا"، الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، لم يتوقف على مدى 58 يوما، بعدما أدى إلى مقتل شخصين.

ولفت الموقع إلى أن الحريق اندلع في حقل "راغ سفيد" للنفط والغاز جنوب غربي إيران.

ولفت الموقع إلى أن الحريق اندلع أثناء عمليات الحفر التي كانت تجري على عمق 2403 أمتار.

وذكر الموقع أن إيران استطاعت السيطرة على أكثر من حريق لآبار نفط، لكن ضغط الخام الكبير في حقل "راغ سفيد" كان سببا في خروجه عن السيطرة خلال الفترة الماضية.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن حجم احتياطي الحقل الذي بدأ الإنتاج قبل أكثر من 50 عاما يقدر بحوالي 16.5 مليار برميل من النفط الخام".