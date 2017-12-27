وزير سوداني يعترف: مشكلات الاقتصاد السوداني لا يمكن حلها في عام واحد





وأضاف: "ما نطمح إليه تحسين دخول الناس".





وأكد الوزير على أن الموازنة لا تحل مشكلات السودان في عام واحد، "لكنها لبنة من لبنات البرنامج الخماسي الذي يستهدف في نهايته الوصول إلى اقتصاد مستقر ينعم بتوازن داخلي وخارجي".





وقال الركابي إن الموازنة جاءت بعد قراءة عميقة لواقع الاقتصاد الوطني ووضعت الحلول والمعالجات للمشكلات وأن الخيارات التي تمت فيها جاءت بعد تمحيص ودراسة بكل مسؤولية وطنية مستصحبة آمال وتطلعات وطموح المواطن السوداني وفق نظرة اقتصادية واختيار أيسر الطرق للوصول إلى المبتغى.





وأشار الوزير إلى أن الموازنة ركزت على استخدام التقانة لمحاربة الفساد ومحاصرته ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا إلى ضرورة توحيد سعر العملة.



