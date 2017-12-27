هبوط الدولار لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، مع زيادة مراهنة المتعاملين على أن المزيد من البنوك المركزية الكبرى ستبدأ في تقليص الحوافز النقدية في عام 2018 بسبب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

© REUTERS/ JOSE LUIS GONZALEZ ارتفاع النفط يدعم الدولار الكندي والعملة الأمريكية تتراجع

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، تبدد تعافي عملة بيتكوين الذي أعقب أسوأ أسبوع منذ عام 2013، حيث كافحت العملة من أجل البقاء فوق مستوى 16 ألف دولار ليوم ثان.

وفي تداولات هزيلة بسبب عطلة، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أكثر من 0.2 بالمئة إلى 93.027، بعد أن كان هبط إلى 92.956 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وانخفض مؤشر الدولار تسعة بالمئة هذا العام ليصبح على مسار أكبر هبوط سنوي منذ عام 2003 الذي هوى خلاله 14.7 بالمئة.

وعلى العكس، سيكون هذا العام هو الأفضل منذ سنة 2003 لليورو مقابل العملة الأمريكية. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 1.1904 دولار اليوم، وفق ما تظهره بيانات رويترز.

وتراجع الدولار مقابل الين للسنة الثانية على التوالي، ولم يسجل تغيرا يذكر خلال تعاملات اليوم عند 113.26 ين.

وانخفضت عملة بيتكوين 4.31 بالمئة إلى 15 ألفا و55.13 دولار في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا ووجدت صعوبة في التعافي أكثر بعد الهبوط الذي منيت به الأسبوع الماضي. وجرى تداول أكبر العملات الرقمية وأشهرها لفترة وجيزة دون 15 ألف دولار.



