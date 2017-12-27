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01:14 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    النفط الليبي

    ليبيا تحتاج أسبوعا لإصلاح خط أنابيب بعد تفجيره

    © Sputnik. Andrey Stenin
    اقتصاد
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    صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، أن خط أنابيب نفطي كان جرى تفجيره أمس الثلاثاء، سيحتاج نحو أسبوع لإصلاحه.

    ليبيا
    © REUTERS/ HANI AMARA
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    وكان آمر حرس المنشآت النفطية مفتاح المقريف أبلغ رويترز بأن "التنظيمات الإرهابية" من المرجح أن تكون مسؤولة عن تفجير خط الأنابيب حيث "يتجولون في الصحراء" التي يمر بها الخط.

    وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الانفجار، الذي وقع على بعد 130 كيلومترا جنوب ميناء السدر، تسبب في توقف إنتاج ما بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا. وأشارت المؤسسة إلى أن السبب غير معروف.

    وقال صنع الله في رد مكتوب على أسئلة "رويترز"، إن الإصلاح من المتوقع أن يحتاج أسبوعا اعتبارا من اليوم وإن الأضرار لحقت بما يتراوح بين 30 و35 مترا من خط الأنابيب البالغ قطره 24 بوصة.

    وأضاف أن هذا لن يترك أثرا كبيرا على برنامج التسويق، ولكن تغيرا طفيفا فقط. ولم يكشف عن حجم الإنتاج، لكن مصدرا في القطاع قال إن إنتاج ليبيا انخفض إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا.

    وأعلن مسؤول في شركة الواحة للنفط، وهي شركة تابعة للمؤسسة تشغل خط الأنابيب، أن فريقا من كبار المسؤولين التنفيذيين والمهندسين سيزور الموقع اليوم لتقييم الخسائر.

    وقال المقريف إن الخط "كان به تسرب زيت الخام تم الحفر عليها وصيانته وللأسف لم يتم إخفائة تحت الأرض وتم الانتقال الي مكان آخر. وأصبح الأنبوب واضحا أمام المارين".

    ويقع خط الأنابيب الذي تعرض للتفجير في مساحة تشهد ضعفا أمنيا حيث كان تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    الصحراء, خط أنابيب, تفجير, إرهابية, تنظيمات, المؤسسة النفطية, اقتصاد, نفط, أخبار, ليبيا
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