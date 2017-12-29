البنوك التركية تحقق أرباحا تتجاوز 11 مليار دولار

© AFP 2017/ OZAN KOSE هبوط سعر الليرة التركية وتراجع أسواق الأسهم التركية بعد تصريحات مدفيديف

قالت هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا، اليوم الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول، إن صافي أرباح البنوك التركية خلال الفترة من يناير / كانون الثاني إلى نوفمبر / تشرين الثاني، هذا العام، ارتفع 29 في المئة، مقارنة مع الأرباح التي حققتها البنوك في ذات الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات أن البنوك التركية، وتشمل بنوك (إيش وجارانتي وأك)، حققت صافي ربح إجمالي تصل قيمته إلى 45.2 مليار ليرة (11.97 مليار دولار).



