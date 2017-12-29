النفط الأمريكي يسجل أعلى مستوى شهري منذ 46 عاما

وتشير البيانات التي تم نشرها، اليوم الجمعة 29 ديسمبر / كانون الأول، إلى إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 167 ألف برميل يوميا في أكتوبر / تشرين الأول ليصل إلى 9.64 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة "رويترز"، التي أشارت أنها أعلى نسبة منذ 46 عاما.

وتشير بيانات شهر سبتمبر / أيلول الماضي، إلى أن الإنتاج انخفض بمقدار 11 ألف برميل ليصل إلى 9.47 مليون برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز" التي أشارت إلى أنه إذا يتغير رقم الانتاج لشهر أكتوبر في الشهر المقبل، فإنه سيكون أعلى مستوى شهري منذ مايو أيار 1971.

وزادت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام إلى 1.73 مليون برميل يوميا في أكتوبر مقارنة بـ1.47 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بينما ارتفع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 3.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مع صعود صادرات البنزين إلى 732 ألف برميل وصادرات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت الوقود، إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

ووفقا للبيانات، فإن مجمل الطلب على المنتجات النفطية ارتفع في أكتوبر بنسبة 0.8 بالمئة أو 156 ألف برميل يوميا، ليحقق زيادة عن مستواه، قبل عام، محققا 19.8 مليون برميل يوميا.

وبينما تراجع الطلب على نواتج التقطير 0.5 بالمئة، أو 20 ألف برميل يوميا، ليصل إلى حوالي أربعة ملايين برميل يوميا، فقد زاد الطلب على البنزين 2.8 بالمئة، أو 254 ألف برميل يوميا، إلى 9.3 مليون برميل يوميا.



