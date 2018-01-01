صادرات كوريا الجنوبية تصعد وتسجل مستوى قياسيا في 2017

ساهم نمو الطلب العالمي على رقائق الذاكرة والبتروكيماويات في ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 8.9 بالمئة في ديسمبر /كانون الأول لتسجل الصادرات في 2017 أعلى مستوى على الإطلاق من حيث القيمة.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن صادرات العام كله قفزت 573.9 مليار دولار بما يعادل 15.8 في المئة ليكون عام 2017 الأفضل منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

وما زالت حكومة كوريا الجنوبية تتوقع نموا قويا العام الحالي ولكنه أكثر تواضعا عند أربعة في المئة.

ومع استفادة الاقتصاد من ازدهار التجارة العالمية رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة لأول مرة فيما يزيد على ست سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاءت الزيادة في ديسمبر /كانون الأول البالغة 8.9 بالمئة أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" عند 10.3 بالمئة وتراجعت قليلا عن زيادة نسبتها 9.5 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقفزت الواردات 13 بالمئة في ديسمبر /كانون الأول مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز الزيادة التوقعات التي أشارت لنمو نسبته 12.1 في المئة في استطلاع "رويترز" و12.7 بالمئة في الشهر السابق.

وقالت وزارة التجارة إن الواردات ارتفعت 17.7 بالمئة في 2017 بدعم من ارتفاع في المعدات اللازمة لإنتاج رقائق الذاكرة ومنتجات الشاشات.