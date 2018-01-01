عائدات السينما الصينية تحقق نموا 13% في 2017

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن عائدات السينما الصينية ارتفعت بنسبة 13.45 في المئة خلال العام الماضي إلى 55.91 مليار يوان (8.59 مليار دولار) لتحقق أكثر من ثلاثة أمثال معدل النمو في 2016، بينما حصلت الأفلام الأجنبية على حصة أكبر من مبيعات التذاكر مقارنة بالعام السابق.

وذكرت "شينخوا" أمس الأحد مستشهدة ببيانات من إدارة الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون الصينية أن مبيعات تذاكر الأفلام المحلية سجلت 30.1 مليار يوان في 2017 أي ما يعادل 54 في المئة من إجمالي مبيعات التذاكر.

وفي 2016 بلغت مبيعات تذاكر الأفلام المحلية 58 في المئة من إجمالي مبيعات تذاكر الأفلام، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد الصين ثاني أكبر سوق لأفلام السينما في العالم بعد الولايات المتحدة رغم امتلاكها عددا أكبر من شاشات العرض بعد توسع سريع استمر لأعوام.

وقالت الهيئة التنظيمية للإعلام إن الصين أضافت 9597 شاشة عرض سينمائي العام الماضي ليصبح العدد الإجمالي 50776.

في المقابل تملك الولايات المتحدة أكثر قليلا من 40 ألف شاشة عرض سينمائي بحسب بيانات من الاتحاد الوطني لملاك دور العرض ومقره الولايات المتحدة.

وحقق فيلم "وولف واريور 2" أكبر الإيرادات في الصين العام الماضي بمبيعات تذاكر بلغت 5.68 مليار يوان.