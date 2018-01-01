بدء العمل بنظام "استرداد الضريبي" في روسيا اعتبارا من اليوم

بدأ العمل في روسيا العمل بنظام الضرائب المستردة أو مايعرف بنظام الإعفاء الضريبي " تاكس فري" اعتبارا من اليوم 1 كانون الثاني/يناير.

© Sputnik. Sergey Pyatakov أسعار الفنادق خلال كأس العالم 2018 تحت رقابة حكومة العاصمة موسكو

موسكو- سبوتنيك .وسيكون بإمكان السائح الأجنبي استرداد قيمة الضريبة المضافة والبالغة 18 بالمئة لدى شراء سلع بقيمة لا تقل عن 10 آلاف روبل (174 دولار) في اليوم الواحد في روسيا،

عبر إبراز هذه السلع مع الفواتير في المنفذ الحدودي عند مغادرته روسيا.

ولا يسري هذا القانون على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان).

ويذكر أن أول المدن التي سيطبق فيها القانون هي موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي، وبعد ذلك سيتم العمل به في غيرها من المنافذ الحدودية في روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قانون اتحادي صادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 رقم 350 "حول إدخال التعديلات في الباب 21 للجزء الثاني لقانون الضرائب لروسيا الاتحادية"،

وتنص هذه التعديلات على العمل بنظام الضرائب المستردة "تاكس فري" في روسيا.

يذكر أن نظام الاسترداد الضريبي منتشر بشكل واسع في الدول الأوروبية والولايات المتّحدة وبعض الدول الأخرى ويطبق هناك منذ سنوات عديدة.