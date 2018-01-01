أجوكو الليبية تتطلع لحل مشاكل الكهرباء التي تقيد الإمدادات

قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية محمد بن شتوان اليوم الاثنين إنه يأمل أن يتم بنهاية مارس آذار حل مشاكل الكهرباء التي تبقي الإنتاج دون المستويات التي من المفترض أن تسجله.

وكان مصدر نفطي طلب عدم نشر اسمه قال إن إنتاج أجوكو كان يتأرجح خلال الأسابيع الأخيرة بين نحو 150 ألفا و230 ألف برميل يوميا. وبلغ حجم الإنتاج اليوم الاثنين 140 ألف برميل، وهو أقل من مستويات إنتاج أجوكو في أكتوبر تشرين الأول التي تجاوزت 320 ألف برميل يوميا، وفقا لرويترز.

واستمرت أجوكو، وهي وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في الإنتاج بمعدل مرتفع من الحقول الموجودة في شرق ليبيا بينما تضرر الإنتاج في مناطق أخرى من البلاد جراء سنوات من الاضطرابات السياسية والصراع المسلح.