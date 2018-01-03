موانئ الجنوب العراقية تستمر في تحقيق معدلات قياسية في تصدير النفط

استمرت موانئ الجنوب العراقية في تحقيق معدلات قياسية في تصدير النفط للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت معدلات التصدير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي 3 مليون و535 ألف برميل، يوميا، في حين كانت تبلغ 3.5 مليون برميل في تشرين الثاني/ نوفمبر.

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في برقية لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، إن "معدلات التصدير اليومية من الموانئ الجنوبية ارتفعت إلى 3 مليون و535 ألف برميل باليوم خلال شهر كانون الأول الماضي"، مضيفا أن "هذه معدلات تصديرية غير مسبوقة".

© AP Photo/ Nabil al-Jourani النفط العراقية: ارتفاع قياسي بالمعدل اليومي للصادرات النفطية في يناير 2017

وأوضح الوزير خلال البرقية أن "هذا الإنجاز الوطني غير المسبوق تحقق في ظروف استثنائية، وتحديات اقتصادية صعبة، وكان ثمرة للجهود الكبيرة للعاملين في القطاع النفطي وإصرارهم على زيادة معدلات الصادرات اليومية بإضافة كميات أخرى من الموانئ الجنوبية تعويضا عن توقف التصدير من الحقول الشمالية".

وبلغت معدلات تصدير النفط من الموانئ الجنوبية في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي 5.535 مليون برميل يوميا، في حين كانت في تشرين الأول/ أكتوبر 3.34 مليون برميل يوميا.

ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات من حقول كركوك بالشمال في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا تهدف بغداد إلى زيادتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا.