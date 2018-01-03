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14:14 03 يناير/ كانون الثاني 2018
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    ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

    استشاري اقتصادي: "أمر خطير يهدد رؤية ولي العهد السعودي"

    © AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE
    اقتصاد
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    سلّط حاتم عزام، الاستشاري الدولي في الاقتصاد وإدارة الأعمال، الضوء على تعاقد السعودية مع شركة "ماكنزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية الأمريكية، لصياغة رؤية السعودية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية 2030.

    وقال عزام، في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية، إن "رؤية الدولة تعد سرا من أسرارها، ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذا ما لم يحدث بين ماكنزي والقيادة السعودية، حكومة السعودية أدرى من أي جهة أخرى بالتفاصيل الدقيقة للمجتمع السعودي، وبالتالي رسم جهة أجنبية سياسات الدولة السعودية يعد أمرًا خطيرًا، خصوصًا أن هذا الأمر يحتاج لمعلومات دقيقة، وأسرار مهمة تتعلق بالأمن القومي".

    محمد بن سلمان أثناء إقرار موازنة 2018
    © REUTERS/
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    وأضاف: "شركات الإدارة مهما كبر حجمها لا يمكن لها أن تدير دولا حتى ولو كانت صغيرة جدًا، خاصة أن موظفي هذه الشركات يمنحون استشاراتهم في مجال المال والأعمال فقط، وليس لديهم القدرة على معرفة مطالب وتفكير الشعوب والمجتمعات".

    وتابع أن "شركة ماكنزي تسببت في إفلاس شركات عملاقة، منها شركة الخطوط الجوية السويسرية (سويس إير) التي تعاقدت مع ماكنزي في عام 1990، من أجل وضع إستراتيجية جديدة للتوسع في القرن الجديد، لكن كانت النتيجة أن أفلست شركة الطيران السويسرية، بسبب الاستشارات التي قدمتها لها شركة ماكنزي".

    ولفت إلى أن الأمر لم يقتصر على مساهمة ماكنزي في إفلاس "سويس إير" بل امتد لخسارة شركة "جنرال إلكتريك" العملاق الاقتصادي الأمريكي ما يقارب مليار دولار عام 2007، وهذا ما أعلن عنه العضو المنتدب لـ"جنرال إلكتريك" حيث قال إن السبب في خسارة الشركة هو تطبيقها للخطة التي وضعتها ماكنزي.

    الملك سلمان أثناء توقيعه على موازنة 2018
    © REUTERS/
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    وتابع: "إحدى الكوارث أيضا التي تسببت فيها ماكنزي تعاقدها مع شركة الطاقة العالمية (إنرون) لمدة 15 عامًا نظرًا لأن رئيس ماكنزي كان رئيسا لمجلس إدارة (إنرون) وهو ما أدى في النهاية إلى فضيحة فساد كبيرة أثرت على (إنرون)"، على حد قوله.

    وأردف: كما إن نصيحة ماكنزي باندماج شركتي "time warnar" و"aol"  الأمريكيتين، حيث بلغ رأس مالهما بعد الاندماج ما يقارب 350 مليار، لكن نصيحة الاندماج فشلت فشلًا ذريعا.

    وأشار إلى أن ماكنزي تسببت قبل عام 2000 في خسارة شركة "atnt" الأمريكية لخدمات الهاتف المحمول، فقد توقعت ماكنزي أن يكون عدد مستخدمي الهاتف النقال في الولايات المتحدة 900 ألف، وبالتالي أعطت استشارتها لـ "atnt"، إلا إن العدد وصل إلى ما يقارب 108 ملايين مستخدم، وهو ما أدى لخسارة فادحة للشركة.

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    أخبار محمد بن سلمان, رؤية المملكة العربية السعودية 2030, أخبار السعودية, اقتصاد, رؤية 2030, شركة الخطوط الجوية السويسرية, الحكومة السعودية, ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, السعودية
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