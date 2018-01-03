قطر تنشئ كيانا جديدا يضم أكبر شركات الغاز الطبيعي فيها

يشار إلى أن شركة "قطر غاز" تشغل 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة إنتاجية سنوية قدرها 77 مليون طن سنوياً، ما يضعها في صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.
أما "رأس غاز"، التي تسمي "راس غاز"، فهي شركة رائدة في مجال الطاقة في قطر، واكتسبت سمعتها عالميا كأحد الشركات المبتكِرة والناجحة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وهي أحد كبرى الشركات العالمية في تكامل عمليات الغاز الطبيعي المسال، بتحويلها مورد إقليمي إلى عنصر رئيس في تركيبة الطاقة العالمية.
وكانت شركة "قطر للبترول"، أعلنت عن بدء اندماج الشركتين، في ديسمبر / كانون الأول 2016، وأوضح الكعبي، في ذلك الحين، أن هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة.
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