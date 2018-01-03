قطر تنشئ كيانا جديدا يضم أكبر شركات الغاز الطبيعي فيها

أعلنت شركة الطاقة الوطنية لدولة قطر "قطر للبترول" انتهاء عملية دمج شركتي "قطر غاز" و"رأس غاز" في كيان موحد تحت اسم "قطر غاز"، الذي سيتولى إدارة المشاريع والمنشآت المشغلة من قبل الشركتين.

© Sputnik. Aleksey Nikolskiy سفير قطر في روسيا يكشف حقيقة مد خطوط أنابيب غاز من قطر إلى أوروبا

القاهرة — سبوتنيك . قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للبترول" سعد شريده الكعبي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 3 يناير / كانون الأول: "الكيان الجديد سيوفر ملياري ريال من التكلفة التشغيلية، ويرفع من الكفاءة والنشاط الإنتاجي للشركة".

يشار إلى أن شركة "قطر غاز" تشغل 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة إنتاجية سنوية قدرها 77 مليون طن سنوياً، ما يضعها في صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

أما "رأس غاز"، التي تسمي "راس غاز"، فهي شركة رائدة في مجال الطاقة في قطر، واكتسبت سمعتها عالميا كأحد الشركات المبتكِرة والناجحة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وهي أحد كبرى الشركات العالمية في تكامل عمليات الغاز الطبيعي المسال، بتحويلها مورد إقليمي إلى عنصر رئيس في تركيبة الطاقة العالمية.

وكانت شركة "قطر للبترول"، أعلنت عن بدء اندماج الشركتين، في ديسمبر / كانون الأول 2016، وأوضح الكعبي، في ذلك الحين، أن هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة.