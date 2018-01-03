أسهم أوروبا تتعافى بقوة مع صعود الدولار

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني بعد بداية ضعيفة للعام الجديد مع تلقي أسهم شركات التصدير دعما من صعود الدولار.

وسجلت بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة وهو ما ساعد في دعم المعنويات، حسب رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6 % في حين أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 % في الوقت الذي زادت فيه أحجام التداول قليلا عن الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار بدعم من بيانات جيدة لقطاعي الصناعات التحويلية والتشييد في الولايات المتحدة قبيل نشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر/ كانون الأول.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH لأول مرة في تاريخ البنك المركزي المصري... احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 37 مليار دولار

وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.9 % لكل منهما.

وواصل قطاع الطاقة الأوروبي المكاسب التي حققها في الجلسات السابقة ليصعد 1.12 % بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام في الوقت الذي استمرت فيه الاضطرابات في إيران العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع المؤشر الأوروبي لقطاع التجزئة 0.7 %.

ومن بين أسهم شركات التجزئة قفز سهم نيكست البريطانية 6.7 % بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح بدعم من مبيعات أفضل من المتوقع في عطلة عيد الميلاد.