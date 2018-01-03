إغلاق المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا وسط دلائل على نمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وفي الخارج.

وبحسب وكالة "رويترز"، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 98.67 نقطة، أو ما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 24922.68 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 17.25 نقطة، أو 0.64 بالمئة، ليغلق عند 2713.06 نقطة متخطيا حاجز 2700 نقطة للمرة الأولى.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 58.63 نقطة، أو 0.84 بالمئة، إلى 7065.53 نقطة بعد أن تخطى أثناء الجلسة مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى.