ارتفاع المؤشر نيكي في بداية تعاملات طوكيو

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس، بنسبة 1.36 في المئة.

© Sputnik. Ruslan Krivobok المؤشر نيكي يبدأ تعاملات طوكيو دون تغيير عن الإقفال السابق

وبحسب وكالة "رويترز"، فتح نيكي على 23073.73 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.30 في المئة مسجلا 1841.20 نقطة.

ومن جهة أخرى، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا وسط دلائل على نمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وفي الخارج.

وبحسب وكالة "رويترز"، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 98.67 نقطة، أو ما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 24922.68 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 17.25 نقطة، أو 0.64 بالمئة، ليغلق عند 2713.06 نقطة متخطيا حاجز 2700 نقطة للمرة الأولى.