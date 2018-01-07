رئيس الوزراء الياباني يحث على مواصلة العمل مع البنك المركزي لتعزيز النمو

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وأضاف، إنه لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيعين كورودا لفترة خمس سنوات أخرى.

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وكان آبي قد اختار كورودا لتولي قيادة البنك المركزي في 2013 لتطبيق برنامج تحفيز ضخم في إطار سياسات رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد والتي ساعدت على تعزيز النمو ولكنها أخفقت في زيادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك وهو اثنين في المئة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال آبي، إن الحكومة ستواصل العمل مع البنك المركزي لتعزيز النمو حتى يمكنه إعلان انتهاء الانكماش رسمي في أقرب موعد ممكن.

وقال آبي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.اتش.كيه" عن كورودا " أريد أن يواصل جهوده، ولكن لم أحزم أمري " بشأن من الذي سيخلف كورودا عندما تنتهي فترته في آبريل/ نيسان.