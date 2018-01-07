العراق يبدأ تصدير خام كركوك لإيران قبل نهاية يناير

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحفيين في بغداد، اليوم الأحد، إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية يناير/ كانون الثاني.

© REUTERS/ Stringer العراق وإيران يوقعان اتفاقية لتصدير النفط من كركوك

وأضاف أن حوالي 30 ألف برميل يوميا من الخام ستُنقل بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه الإيرانية عند بدء التصدير. بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق أعلن وزير النفط العراقي، أن العراق وقع اتفاقا مع إيران لتصدير النفط الخام من حقول النفط في كركوك بمعدل يتراوح بين 30 و 60 ألف برميل يوميا.

وكانت القوات العراقية استولت على حقول النفط في مدينة كركوك، بعد معارك مع قوات البيشمركة الكردية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.