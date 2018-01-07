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17:49 07 يناير/ كانون الثاني 2018
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    المنطقة الخضراء في بغداد

    العراق والجزائر يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

    © AP Photo/ Hadi Mizban
    اقتصاد
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    أكد العراق والجزائر، اليوم الأحد، على تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستثمارات النفط والغاز.

    مي-28إن الصياد الليلي
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    بعد العراق..."الصياد الليلي" الروسي في الجزائر
    بغداد – سبوتنيك. وخلال اجتماع مع وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية، إن الهدف من زيارته للعراق هو "إجراء المباحثات مع أشقاءنا في العراق، وذلك لتعزيز وزيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات استثمار الغاز، والاستكشافات النفطية، وغيرها".

    وأوضح أن "شركة سوناطراك الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الأشقاء في العراق والجزائر".

    من جهته، قال اللعيبي، بحسب البيان، إن "الوفد (الجزائري) الشقيق سيلتقي جميع المسؤولين في الشركات النفطية الوطنية والدوائر المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة التي يسعيان لها".

    وعبر اللعيبي، عن "أمله في تحقيق خطوات ملموسة نحو عقد تعاون شراكة مع "سوناطراك " التي يمكن الاستفادة من خبرتها في تطوير صناعة الغاز والاستثمار الأمثل لهذه الثروة،  فضلا عن المجالات الأخرى".

    وكان وزير الطاقة الجزائري قد وصل بغداد على رأس وفد لإجراء مباحثات مع المسؤولين في وزارة النفط العراقية وإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين.

    ورافق قيطوني المدير العام  لمجمع سوناطراك، السيد عبد المؤمن ولد قدور، و كذا وفد من مسؤولي وزارة الطاقة و مجمع سوناطراك.

    وكان قدور قد أشار في  شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في الجزائر العاصمة إلى أن مجمع سوناطراك يطمح إلى تطوير نشاطاته على الصعيد الدولي وفي العراق، وذلك بعد لقاء سابق بوزير النفط العراقي.

    وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت منظمة أوبك و الدول المنتجة غير الأعضاء  تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع  1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 (2ر1  مليون ب/ي للدول الأعضاء في أوبك و 600 ألف برميل يوميا للدول المنتجة خارجها) و ذلك بهدف تقليص العرض و اعادة الاستقرار لأسعار النفط.

    والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا تهدف بغداد إلى زيادتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

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    الجزائر, العراق
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