البرلمان العراقي يلزم وزارة النفط بوقف عمل شركة كار الكردية في حقول كركوك

أعلنت النائبة في مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن كتلة التحالف الوطني، سميرة الموسوي أن المجلس صوت، اليوم الاثنين، على قرار نيابي مقدم من قبلها، يلزم وزارة النفط بوقف عمل شركة كار الكردية في حقول كركوك شمال البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الموسوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب صوت على مقترح تقدمت به بوقت سابق يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك".

© AP Photo/ El Nuevo Dia,Omar Perez موانئ الجنوب العراقية تستمر في تحقيق معدلات قياسية في تصدير النفط

وأضافت الموسوي أن القرار تضمن الإيعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالإنتاج والتسويق وأن يتم تصدير النفط عبر شركة سومو، مع تشكيل لجنة تحقيق من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق في كميات النفط المصدرة، على أن يقوم البنك المركزي بمعرفة حجم الأموال المودعة نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن أسماء الاشخاص والمصارف التي تم إيداع الأموال فيها.

جدير بالذكر، أن السلطات الاتحادية العراقية فرضت سيطرة على حقول النفط والغاز الواقعة في إقليم كردستان العراق مؤخرا، وذلك بعد إجراء استفتاء الاستقلال في الإقليم وما تبعه من قرارات صدرت عن حكومة وبرلمان العراق لبسط السلطة الفيدرالية على الأراضي العراقية وفقا لدستور البلاد.