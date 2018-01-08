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17:26 08 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أرامكو

    خبير اقتصادي: طرح 5% فقط من قيمة شركة أرامكو السعودية في البورصة

    © REUTERS/ Hamad I Mohammed
    اقتصاد
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    قال عبدالله الروكي، الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي في صحيفة الاقتصادية السعودية، إن "تحول أرامكو إلى شكرة مساهمة هي واحدة من القرارات التي اهتم بها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وهو أحد أهم عناصر مبادرة المملكة في رؤيتها 2030 والتحول الوطني 2020.

    وأشار الروكي إلى أن الفوائد التي تعود على المملكة من تحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة عديدة، وتعتبر خطوة مرحلية كبيرة جدا للتحولات الاقتصادية المفصلية في السعودية، ومن ضمن الأهداف زيادة عناصر القوة والمرونة الاقتصادية من خلال تنويع الموارد وتقليل الاعتماد على النفط، خاصة بعد أن تعافت الأسعار في الوقت الحالي.

    أرامكو
    © REUTERS/ Hamad I Mohammed
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    وذكر الروكي لبرنامج أضواء وأصداء المذاع على راديو "سبوتنيك"، "ما تم طرحه لا يتجاوز 5% فقط، وما ذكر من أن هناك 2 تريليون دولار هو قيمة أرامكو بشكل كامل، أما مبلغ 60 مليار ريال، هو فقط متعلق بـ 5%، ومقسم على 200 سهم تقريبا".

    وعن طرح الشركة نسبة من أسهمها في البورصات العالمية، قال "لن تتضح الرؤيا حتى الآن، ذُكر أنه خلال هذا العام 2018، لكن الإجابة الفعلية لم تحدد الآن ولم تظهر على وسائل الإعلام بعد، والبعض يتوقع أنه سيكون خلال النصف الثاني من هذا العام".

    وعن طرح أسهم الشركة في البورصات العالمية، أشار الروكي أن أرامكو تتمتع بثقة عالية من قبل القيادات السياسية في العالم،  أمريكا مثلا تريد أن يكون الطرح في بورصة نيويورك، وبريطانيا تريد الطرح في بورصة لندن، فضلا عن اهتمام الصين الواسع بالاستثمار في هذا الطرح، أرامكو أكدت أن جزء من 5% سيكون في السوق السعودي".

    انظر أيضا:

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