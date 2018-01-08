البحرين ترفع أسعار المحروقات تماشياً مع دول خليجية أخرى

قررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، اليوم الاثنين، رفع أسعار المحروقات في المملكة؛ وذلك بعد قرار عدد من الدول الخليجية رفع أسعار مشتقات البترول.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأيام"، فقد "طبّقت محطات البترول في المملكة، سريعاً، القرار المفاجئ للهيئة، ووصل سعر لتر البنزين (الجيد) إلى 140 فلساً (0.42 دولار)، بعد أن كان يباع بـ 125 فلساً (0.37 دولار)؛ فيما بلغ سعر لتر البنزين (الممتاز) 200 فلس (0.6 دولار)، بعد أن كان يباع بـ 160 فلساً (0.48 دولار).

© REUTERS/ DAVID W CERNY البحرين... بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة مطلع 2018

ووفقاً للموقع، يأتي قرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين برفع الأسعار، بعد أن أعلنت عدد من الدول الخليجية، مؤخراً، رفع أسعار منتجات البترول لديها، وكان آخرها القرار السعودي برفع أسعار البنزين والديزل لأكثر من 100 بالمئة.

وبهذا حلّت البحرين في المركز الرابع خليجياً من حيث قيمة أسعار المحروقات، وذلك بعد الإمارات وعمان والسعودية؛ فيما سجلت أقل أسعار لهذه المواد في الكويت، تليها قطر.