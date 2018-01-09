لأول مرة منذ مايو 2015 سعر برميل "برنت" يتجاوز 69 دولارا

ارتفع سعر برميل نفط "برنت" لأول مرة منذ 6 أيار/ مايو 2015 إلى أكثر من 69 دولارا.

© Sputnik. Maxim Bogodvid اليورو يهبط أمام الروبل والدولار

موسكو — سبوتنيك . وحسب المعطيات فقد ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر آذار/ مارس من مزيج النفط في بحر الشمال من ماركة برنت بنسبة 1.76 بالمئة إلى 68.97 دولار للبرميل.

وكانت ماركة برنت قد وصلت في السابق إلى مستوى 69.05 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر شباط/ فبراير بالنسبة للنفط الخام بنسبة 2.32 بالمئة لتصل إلى 63.16 دولار للبرميل الواحد.