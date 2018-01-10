اتفاقية تعاون بين شركة "غازبروم نفط" وشركة البترول الكويتية العالمية

وتجدر الإشارة إلى أن شركة البترول الكويتية العالمية، متخصصة في تطوير وإنتاج مواد التشحيم، ويتضمن هيكل الشركة ثلاثة مصانع مزج في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتاح لشركة غازبروم نفط — لمواد التشحيم- إمكانية الوصول إلى مرافق الإنتاج ذات التقنية العالية في مصنع المزج التابع لشركة البترول الكويتية العالمية، في بلدة أنتويرب البلجيكية، والذي يعد واحد من أكبر والأكثر حداثة في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون شركة "غازبروم نفط — لمواد التشحيم"، قادرة على استخدام خبرة شريكها في مجال صناعة منتجاتها تحت العلامات التجارية غازبروم نفط ، وفي المستقبل، منتجات "جي- إنيرغي" ومنتجات "غازبروم نفط أوكيان".
وجاء في بيان المدير العام لشركة غازبروم نفط — لمواد التشحيم"، ألكسندر تروخان، إن إطلاق مشروع جديد لتطوير الإنتاج في الخارج بالتعاون مع شريك أوروبي رائد، سيضمن الطلب المتزايد على منتجات شركتنا وتوسيع جغرافية تواجدها في أسواق غرب وشمال أوروبا. إن الشراكة مع شركة البترول الكويتية العالمية هي أهم خطوة في تنفيذ استراتيجيتنا العالمية لتطوير أعمال الزيوت الدولي في "غازبروم نفط"."
يشار إلى أن شركة غازبروم نفط — لمواد التشحيم "، هي شركة متخصصة في إنتاج وبيع الزيوت التقنية ومواد التشحيم والسوائل التقنية. وفي النصف الأول من عام 2017، وسعت الشركة جغرافيا مبيعاتها، وبدأت في توريد المنتجات إلى تايلند وليبيا والبيرو والسنغال. حتى الآن، المنتجات تحت العلامات التجارية جي-إنيرغي وغازبروم نفط ممثلة فعلياً في 68 بلدا في جميع أنحاء العالم.
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