وزير النفط العراقي يفرض شروطا على الشركات المستثمرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن وزيرها، جبار علي اللعيبي، أصدر تعميما يلزم الشركات المستثمرة في المشاريع النفطية ببناء مجمعات سكنية وخدمية.

قال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن "وزير النفط جبار علي اللعيبي أصدر تعميما يلزم الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط ببناء المجمعات السكنية العصرية وتوفير الخدمات الأساسية للعاملين في القطاع النفطي وفق أحدث التصاميم المعمارية والحضارية والبيئية، وبما يتناسب وما يقدمونه من جهد وعمل لإدامة الإنتاج النفطي وتطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد". بحسب " السومرية نيوز ".

وأضاف جهاد أن التعميم "ألزم الشركات العالمية المتعاقدة مع الوزارة وتشكيلاتها النفطية بتنفيذ المجمعات السكنية العصرية في المحافظات النفطية وغيرها"، مؤكداً أنه "سوف يسهم في إضافة الطابع الجمالي والحضاري على تلك المدن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول نفطي عراقي بارز، إن العراق وافق على أن تبيع شركة "رويال داتش شل" حصتها البالغة 20 % في حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي إلى شركة "إيتوتشو" اليابانية.