بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة جديدة، اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم شركات الطاقة مع صعود أسعار النفط، ومراهنة المستثمرين على موسم قوي لأرباح الشركات الأمريكية.

© Sputnik. Ruslan Krevobok ارتفاع مؤشر "نيكي" في بداية التعامل بطوكيو

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 205.60 نقطة، أو 0.81 بالمئة، إلى 25574.73.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.33 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 2767.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 58.21 نقطة، أو 0.81 بالمئة، إلى 7211.78 نقطة، بحسب "رويترز".