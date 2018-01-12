المغرب يطبق نظام مرن لسعر صرف الدرهم الاثنين المقبل

يبدأ المغرب تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة 12 يناير / كانون الثاني، أن المغرب سيبدأ تطبيق نظام مرن لسعر الصرف لعملته اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 15 يناير.

وعملة المغرب هي الدرهم.

ونقلت "رويترز" عن المصادر قولها: "من المتوقع أن يصدر بيانا رسميا في وقت لاحق اليوم أو في عطلة نهاية الأسبوع".

وسبقت المغرب عدد من الدول العربية التي قامت بتحرير صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي، وكان آخرها السودان الذي حرر سعر صرف عملته مطلع العام الجاري.