إغلاق المؤشر القياسي للأسهم البريطانية عند مستوى مرتفع

أغلق المؤشر القياسي للأسهم البريطانية عند مستوى قياسي مرتفع جديد، أمس الجمعة، مدعوما بزيادة حادة في سهم مجموعة "جي.كيه.إن" الهندسية التي قالت إنها رفضت عرضا غير مرغوب من منافستها ميلروز.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON الأسهم الأمريكية تسجل مستويات إغلاق قياسية جديدة

وأنهى المؤشر فايننشال تايمز المؤلف من أسهم مئة شركة بريطانية كبرى الجلسة مرتفعا 0.2 بالمئة عند 7778.64 نقطة.

وصعد سهم جي.كيه.إن 26.2 بالمئة ليغلق عند 420 بنسا، بعد أن رفضت الشركة عرض ميلروز الذي تضمن 405 بنسات للسهم، وحددت خططا لتقسيم أنشطتها إلى وحدتين.

وبحسب وكالة "رويترز"، دفعت أنباء العرض سهم ميلروز للارتفاع بحوالي 6 بالمئة.

ومن جهة أخرى أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.31 بالمئة، في حين صعد المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.5 بالمئة.

ومن بين البورصات الرئيسية الأخرى في أوروبا، أغلق المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية مرتفعا 0.3 بالمئة في حين صعد المؤشر كاك الفرنسي 0.5 بالمئة.