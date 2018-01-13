الذهب يسجل خامس أسبوع من المكاسب بسبب تصريحات ترامب

حققت أسعار الذهب أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم الجمعة، وخامس أسبوع من المكاسب مع هبوط الدولار الأمريكي أمام اليورو، بفعل اتفاق لتشكيل إئتلاف سياسي في ألمانيا.

© Sputnik. Fedaa Shahin الذهب السوري يهرب عبر لبنان وتركيا

وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي، مواصلا اتجاها صعوديا يدعمه نقص في الإمدادات وزيادة في الطلب من صناعة السيارات لاستخدامه في أجهزة تنقية العادم في المركبات التي تعمل بالبنزين، بحسب وكالة "رويترز".

كما صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1338.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وذلك بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1339.31 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 1.4 بالمئة في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أبريل/ نيسان، فيما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1334.90 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب مكاسبها بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران المرتبطة بالاتفاق النووي لإعطاء واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق المبرم في 2015.

وقال ترامب في بيان "هذه فرصة أخيرة". وغذت تصريحاته مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على الذهب كأداة استثمارية آمنة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، إلى أدنى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول.

وقفز البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1121.70 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 بالمئة. وأثناء الجلسة سجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1126.30 دولار.