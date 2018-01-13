أمريكا تحذر من التعامل بـ"البيتكوين"

© REUTERS/ Dado Ruvic مؤتمر البيتكوين دون البيتكوين

تحذيرا منوتشين كانت من أجل تفادي إستخدام هذه العملة في نشاطات غير شرعية.

حيث تعهد بالعمل مع الحكومات و منها حكومات مجموعة العشرين من أجل مراقبة عمل العملة و الذين يتاجرون بها.

هذا و تفرض القوانين الأمريكية بأن تحصل البنوك على معلومات عن الأشخاص الذين يملكون هذه العملة في محاولة لمنع غسيل الأموال و مراقبة الحركة التجارية للعملة.

يذكر بأن البيتكوين هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية،

من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

وفقدت العملة الرقمية، الأشهر في العالم، أكثر من ربع قيمتها، منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.