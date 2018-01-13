طاقة إنتاج النفط العراقية تقترب من 5 ملايين برميل يوميا

وقال اللعيبي للصحفيين في أبوظبي إن إنتاج النفط من العراق بلغ حاليا نحو 4.3 مليون برميل يوميا، بحسب رويترز.
وأضاف أن اتفاقا لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من أوبك وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط مشيرا إلى أن الأسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.
من جانب آخر قال اللعيبي خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي إن وزارته تعتزم إبرام ثلاثة عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الجاري للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد.
وقال إن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 2021.
ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة لإدخاله في عملية تتيح استخدامه.
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