طاقة إنتاج النفط العراقية تقترب من 5 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم السبت إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى خمسة ملايين برميل يوميا لكن البلاد ستلتزم تماما بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وقال اللعيبي للصحفيين في أبوظبي إن إنتاج النفط من العراق بلغ حاليا نحو 4.3 مليون برميل يوميا، بحسب رويترز.

© Sputnik. Igor Zarembo وزير النفط العراقي يفرض شروطا على الشركات المستثمرة

وأضاف أن اتفاقا لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من أوبك وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط مشيرا إلى أن الأسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.

من جانب آخر قال اللعيبي خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي إن وزارته تعتزم إبرام ثلاثة عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الجاري للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد.

وقال إن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 2021.

ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة لإدخاله في عملية تتيح استخدامه.