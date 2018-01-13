ترامب: أمريكا شهدت يوما عظيما بعد خفض الضرائب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوق الأسهم الأمريكية شهد يوما عظيما، وأن الوظائف بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID مسؤول أمريكي يربط بين قانون الضرائب وقفزة سوق الأسهم

وأضاف ترامب، اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني: "أمس الجمعة، كان يوما عظيما لأسواق المال في أمريكا"، مشيرا إلى أن الشركات بدأت تعود إلى أمريكا بفضل التخفيضات الضريبية.

ولفت ترامب، في تدوينة على "تويتر"، إلى أن خفض الضرائب على الشركات جعل أمريكا قبلة الشركات التي بدأت تعود إليها من جديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أمريكا سوقا ساخنا للاستثمار وسيوفر الكثير من الوظائف.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، قال في 5 يناير الجاري، أن مشروع قانون الضرائب الذي وقعه ترامب، أواخر العام الماضي، يدعم النمو والاستثمار وإنه يرفع بالفعل أسعار الأسهم.

Yesterday was a big day for the stock market. Jobs are coming back to America. Chrysler is coming back to the USA, from Mexico and many others will follow. Tax cut money to employees is pouring into our economy with many more companies announcing. American business is hot again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2018

وأغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، في نهاية التعاملات، أمس الجمعة، وسجلت مكاسب في قطاعات الخدمات الاستهلاكية، النفط والغاز الطبيعي والأسهم الصناعية.