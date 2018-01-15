"بيتكوين" ترتفع رغم احتمالات حظر تداولها في كوريا الجنوبية

وفي بورصة "أوكي إكس"، ارتفع مؤشر العملات الإلكترونية المشفرة بنسبة 5.17%، ليصل إلى 15.1 ألف دولار. وعلى "بيتفينكس" ارتفعت بنسبة 3.5% إلى 13.9 ألف دولار.
ووفقا لبوابة "كوندسك"، ارتفعت الـ"بيتكوين" بنسبة 2.18%، إلى 13.9 ألف دولار.
وذكر عدد من وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن وزير العدل الكوري الجنوبي بارك سانغ كي، أعلن عن إعداد مشروع قانون يحظر التجارة في العملات الإلكترونية المشفرة في البلاد.
وفي وقت لاحق، نفى وزير المالية في خطاب رسمي إمكانية فرض حظر عليها، وأكد أن الوزارة توافق على هذا النهج لتنظيم السوق.
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