"بيتكوين" ترتفع رغم احتمالات حظر تداولها في كوريا الجنوبية

تزايد سعر العملة الإلكترونية المشفرة الأكثر شعبية في العالم "بيتكوين" في كوريا الجنوبية، رغم وجود أنباء حول احتمالات حظرها في سيئول.

© AP Photo/ Sukharevskyy Dmytro تحذيرات أمريكية للمستثمرين في العملات الرقمية مثل "بتكوين"

موسكو — سبوتنيك. وفقا لبوابة "كوين ماركت كاب"، فإن الـ"بيتكوين" ارتفعت، اليوم الاثنين، بنسبة 4.5 في المئة، لتصل إلى 14.2 ألف دولار.

وفي بورصة "أوكي إكس"، ارتفع مؤشر العملات الإلكترونية المشفرة بنسبة 5.17%، ليصل إلى 15.1 ألف دولار. وعلى "بيتفينكس" ارتفعت بنسبة 3.5% إلى 13.9 ألف دولار.

ووفقا لبوابة "كوندسك"، ارتفعت الـ"بيتكوين" بنسبة 2.18%، إلى 13.9 ألف دولار.

وذكر عدد من وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن وزير العدل الكوري الجنوبي بارك سانغ كي، أعلن عن إعداد مشروع قانون يحظر التجارة في العملات الإلكترونية المشفرة في البلاد.

وفي وقت لاحق، نفى وزير المالية في خطاب رسمي إمكانية فرض حظر عليها، وأكد أن الوزارة توافق على هذا النهج لتنظيم السوق.