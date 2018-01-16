مؤشر"نيكي" الياباني يسجل أعلى مستوى منذ 1991 مع توقف تراجع الدولار

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى منذ أواخر عام 1991، اليوم الثلاثاء، إذ دعمت مكاسب الدولار أسهم شركات التصدير، في حين عززت التوقعات لنتائج قوية للشركات ثقة المستثمرين.

وأغلق مؤشر "نيكي" القياسي مرتفعا واحدا بالمئة عند 23951.81 نقطة وكان سجل خلال اليوم مستوى 23962.07 نقطة وهو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1991.

وهبط المؤشر إلى 23588.07 نقطة يوم الجمعة حين هوى الدولار مقابل نظيره الياباني.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول "ارتفاع الين أمام الدولار توقف وهو ما حسن المعنويات فضلا عن التوقعات لنتائج فصلية قوية من الشركات."

وارتفعت أسهم الشركات المصدرة مع تعافي الدولار من أقل مستوى في أربعة أشهر مقابل الين.

وزاد سهم "تويوتا موتور" 1.05 بالمئة و"طوكيو إلكترون" 1.6 بالمئة و"بناسونيك" 0.6 بالمئة.

وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.55 بالمئة إلى 1894.25 نقطة.

ومن بين مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين في طوكيو، ارتفع 22 قطاعا بقيادة الأسماك والغابات والآلات الكهربائية بينما قاد قطاعا الحديد والصلب والنقل البحري القطاعات الخاسرة.