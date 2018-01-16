صعود الأسهم الأوروبية مع عودة الثقة للمستثمرين

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد أن ساهمت إشعارات الشركات في تعزيز المعنويات، وزاد سهم بيت الأزياء الألماني "هوغو بوس" عقب إعلانه عن مبيعات أفضل من التوقعات في الربع الأخير من 2017.

وصعد المؤشر "ستوكس" 600 بنسبة 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة وسجلت معظم المؤشرات والقطاعات الأوروبية مكاسب.

وارتفع المؤشر "داكس" الألماني 0.1 بالمئة وزاد سهم "هوغو بوس" نحو 1.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة تعزز النمو في متاجرها وقفزة في المبيعات عبر الإنترنت وتعافيا في الولايات المتحدة.

في المقابل فقد "دويتشه" بنك 1.2 بالمئة بعدما اتُهم في دعوى قانونية بالتآمر للتلاعب في سعر الفائدة في كندا، حسبما نقلت "رويترز".

وصعد المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.1 بالمئة بفضل مكاسب سهم مجموعة" بي.اس.ايه" المالكة للعلامة التجارية "بيجو" والذي ارتفع 0.4 بالمئة بعدما أعلنت الشركة زيادة المبيعات العالمية 15.4 بالمئة في 2017.

وارتفع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.15 بالمئة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول لمعرفة ما إذا كان المعدل قد هبط من 3.1 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.