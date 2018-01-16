ارتفاع التبادل التجاري الخارجي بين روسيا والصين يقابله تراجع مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا

أعلنت مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 بلغ 77.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 32.1 في المئة على أساس سنوي.

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موسكو — سبوتنيك. وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات من روسيا إلى الصين 34.398 مليار دولار، بزيادة قدرها 41.4 في المئة، وبلغت قيمة الواردات من الصين إلى روسيا 43.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.5 في المئة.

وارتفعت حصة الصين من إجمالي التبادل التجاري الخارجي لروسيا خلال الفترة نفسها المشمولة بالتقرير إلى 14.8 في المئة من 14.1 في المئة في العام السابق.

كما أعلنت الجمارك الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الفترة من كانون الثاني/ يناير — تشرين الثاني / نوفمبر 2017، بلغ 222.88 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.8 في المئة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى 144.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 23.6 في المئة، وبلغت قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا 77.976 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.2 في المئة.

وانخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي التبادل التجاري الخارجي لروسيا خلال الفترة نفسها من 43.1 في المئة إلى 42.6 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة 20.757 مليار دولار، بزيادة 15.8 في المئة، على أساس سنوي.

حيث بلغت الصادرات من روسيا إلى الولايات المتحدة 9.633 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.3 في المئة، وبلغت واردات روسيا من الولايات المتحدة، 11.124 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.3 في المئة.

وانخفضت حصة الولايات المتحدة في إجمالي التبادل التجاري الخارجي لروسيا خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير 4 في المئة من 4.3 في المئة في العام السابق.