اليورو قرب أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل الدولار.. والبتكوين تهوي

وصعد اليورو 0.06 بالمئة مقابل العملة الأمريكية ليبلغ في نهاية الجلسة 1.2265 دولار بعد أن تعافت العملة الأوروبية مع تحول الأسهم في بورصة وول ستريت للانخفاض بفعل مبيعات لجني الأرباح، ظهرت بعد أن وصل المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.
وتراجع الدولار 0.18 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 110.32 ين في حين هبطت العملة الخضراء 0.45 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9586 فرنك، بحسب "رويترز".
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.01 بالمئة إلى 90.442 بعد أن كان سجل في جلسة الاثنين أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 90.279.
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