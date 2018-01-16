اليورو قرب أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل الدولار.. والبتكوين تهوي

استقر اليورو قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات أمام الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع تعافي العملة الأوروبية من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة، والتي أثارتها شكوك بأن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع في اجتماعه الأسبوع القادم عن تعهده لمواصلة برنامجه لشراء السندات.

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وهوت العملات الرقمية، مع هبوط بتكوين بما يصل إلى 18 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع قرب 11 ألف دولار بعد أن أشارت تقارير إلى أنه ما زال من المحتمل أن تحظر كوريا الجنوبية التعامل في تلك العملات.

وصعد اليورو 0.06 بالمئة مقابل العملة الأمريكية ليبلغ في نهاية الجلسة 1.2265 دولار بعد أن تعافت العملة الأوروبية مع تحول الأسهم في بورصة وول ستريت للانخفاض بفعل مبيعات لجني الأرباح، ظهرت بعد أن وصل المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراجع الدولار 0.18 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 110.32 ين في حين هبطت العملة الخضراء 0.45 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9586 فرنك، بحسب "رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.01 بالمئة إلى 90.442 بعد أن كان سجل في جلسة الاثنين أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 90.279.