بيتكوين تواصل الانخفاض وسط مخاوف تنظيمية

لتقترب من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع البالغ 10162 دولارا والذي لامسته الجلسة الماضية.
وبلغ أعلى مستوى للعملة خلال الجلسة 11794.07 دولار، حسبما نقلت "رويترز".
وقادت بيتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة، مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.
وتراجعت بيتكوين 25 في المئة في جلسة أمس الثلاثاء، لتسجل أكبر انخفاض يومي في أربعة أشهر.
وابتعدت العملة كثيرا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذي سجلته في ديسمبر/ كانون الأول، حين ارتفعت العملة الرقمية نحو ألفين في المئة خلال العام.
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