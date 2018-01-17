بيتكوين تواصل الانخفاض وسط مخاوف تنظيمية

واصلت عملة البيتكوين خسائرها الحادة التي منيت بها في الأربع والعشرين الساعة الماضية لتهبط ما يزيد على سبعة في المئة، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق على العملة التي ارتفعت قيمتها سريعا في السنة الأخيرة.

© AP Photo/ Sukharevskyy Dmytro تحذيرات أمريكية للمستثمرين في العملات الرقمية مثل "بتكوين"

وانخفض سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم إلى 10567 دولارا في بورصة "بتستامب" ومقرها لوكسمبورغ،

لتقترب من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع البالغ 10162 دولارا والذي لامسته الجلسة الماضية.

وبلغ أعلى مستوى للعملة خلال الجلسة 11794.07 دولار، حسبما نقلت "رويترز".

وقادت بيتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة، مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وتراجعت بيتكوين 25 في المئة في جلسة أمس الثلاثاء، لتسجل أكبر انخفاض يومي في أربعة أشهر.

وابتعدت العملة كثيرا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذي سجلته في ديسمبر/ كانون الأول، حين ارتفعت العملة الرقمية نحو ألفين في المئة خلال العام.