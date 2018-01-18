المغرب يتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان من صندوق النقد الدولي

قال والي بنك المغرب المركزي، اليوم، الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، إن المغرب يخطط للتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان احتياطي من صندوق النقد الدولي، سيكون "أفضل" من الخط الائتماني السابق.