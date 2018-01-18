ترامب يحذر من خطر "إغلاق الحكومة" على الجيش الأمريكي

ويسعى النواب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى التوصل لاتفاق بشأن الانفاق الحكومي قبل غد الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، حتى لا تتعرض الحكومة الأمريكية للإغلاق، وفقا لـ"سي إن إن".
ويتضم الإغلاق الحكومي في أمريكا توقف المؤسسات الفيدرالية عن العمل في حال نفاذ التمويل الذي تم اعتماده في الميزانية السابقة، ولا يمكن استئناف عملها إلا إذا تم اعتماد الإنفاق الجديد من الكونغرس، بينما تستمر حكومات الولايات في تسيير أعمالها.
وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الخميس: "إغلاق الحكومة سيكون مدمرا للجيش الأمريكي"، مضيفا: "الديمقراطيون لا يولون هذا الأمر الكثير من الاهتمام".
A government shutdown will be devastating to our military…something the Dems care very little about!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018
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